Красноярский губернатор сообщил о свидетелях гибели пропавшего после взрывов под Ачинском

Пропавшими без вести считались два человека, одного из них нашли

Взрыв на складе с боеприпасами в Ачинском районе Фото: Телеканал ОСА/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Есть свидетели, которые утверждают, что человек, пропавший без вести из-за взрывов и пожара на складе боеприпасов под Ачинском, вероятно, погиб, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Пока, по его словам, этот человек продолжает формально считаться пропавшим без вести. Ранее сообщалось о двоих пропавших, однако утром 6 августа Усс объявил, что одного из них нашли.

В результате взрывов пострадали 12 человек. Шесть из них госпитализированы. Сообщалось, что некоторые получили осколочные ранения. По словам Усса, травмы пострадавших не представляю угрозу жизни. Самое серьезное ранение у одного из них - травма глаза, добавил чиновник и выразил надежду, что глаз получится сохранить.

Губернатор также рассказал, что осмотрел ближайшую к складу деревню Каменка с вертолета. Там он видел три "серьезно подгоревших" деревянных дома, в других домах выбиты окна и повреждены двери. "Представление о том, что деревня стерта с лица земли, абсолютно не соответствует тому, что там происходит", - сказал Усс в эфире канала "Россия 24".

Пожар на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в военной части в Каменке Ачинского района начался днем 5 августа. Пожар привел к серии мощных взрывов, которые прекратились только утром. О полной ликвидации пожара в Минобороны сообщили около 11:00 по Москве. В тушении участвовали десять военно-транспортных самолета Ил-76.

На время взрывов из населенных пунктов в радиусе 20 км от горящего арсенала эвакуировали около 16 тысяч человек, сообщило МЧС.

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который побывал на месте ЧП, заявил, что вероятной причиной пожара был человеческий фактор. Детали он не сообщил. По его словам, пострадавший арсенал будет расформирован.