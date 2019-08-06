Поиск

Красноярский губернатор сообщил о свидетелях гибели пропавшего после взрывов под Ачинском

Пропавшими без вести считались два человека, одного из них нашли

Красноярский губернатор сообщил о свидетелях гибели пропавшего после взрывов под Ачинском
Взрыв на складе с боеприпасами в Ачинском районе
Фото: Телеканал ОСА/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Есть свидетели, которые утверждают, что человек, пропавший без вести из-за взрывов и пожара на складе боеприпасов под Ачинском, вероятно, погиб, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Пока, по его словам, этот человек продолжает формально считаться пропавшим без вести. Ранее сообщалось о двоих пропавших, однако утром 6 августа Усс объявил, что одного из них нашли.

В результате взрывов пострадали 12 человек. Шесть из них госпитализированы. Сообщалось, что некоторые получили осколочные ранения. По словам Усса, травмы пострадавших не представляю угрозу жизни. Самое серьезное ранение у одного из них - травма глаза, добавил чиновник и выразил надежду, что глаз получится сохранить.

Губернатор также рассказал, что осмотрел ближайшую к складу деревню Каменка с вертолета. Там он видел три "серьезно подгоревших" деревянных дома, в других домах выбиты окна и повреждены двери. "Представление о том, что деревня стерта с лица земли, абсолютно не соответствует тому, что там происходит", - сказал Усс в эфире канала "Россия 24".

Пожар на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в военной части в Каменке Ачинского района начался днем 5 августа. Пожар привел к серии мощных взрывов, которые прекратились только утром. О полной ликвидации пожара в Минобороны сообщили около 11:00 по Москве. В тушении участвовали десять военно-транспортных самолета Ил-76.

На время взрывов из населенных пунктов в радиусе 20 км от горящего арсенала эвакуировали около 16 тысяч человек, сообщило МЧС.

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который побывал на месте ЧП, заявил, что вероятной причиной пожара был человеческий фактор. Детали он не сообщил. По его словам, пострадавший арсенал будет расформирован.

Красноярский край Александр Усс Ачинск Каменка Минобороны Дмитрий Булгаков

Новости по теме

Новости

В небе над Ачинском сняты ограничения для самолетов

Ликвидирован пожар на арсенале в Красноярском крае

Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 14 тысяч га

Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 14 тысяч га

Губернатор Кузбасса потребовал остановить выдачу лицензий на добычу россыпного золота

Найден один из двух пропавших без вести после взрывов под Ачинском

Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов

Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов

В Минобороны назвали человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском

В Минобороны назвали человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском

Взрывы пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратились

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

Число пострадавших при взрывах у Ачинска увеличилось до 12 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');