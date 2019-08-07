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Студентов ВШЭ обвинили в организации несогласованных пикетов на Петровке, 38

Суд рассмотрит их протоколы 22 августа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Четырех студентов Высшей школы экономики (ВШЭ), которых задержали 5 августа за серию пикетов у ГУ МВД Москвы в поддержку арестованного четверокурсника того же вуза Егора Жукова, отпустили после составления административных протоколов. Им вменили организацию и участие в несогласованной акции, рассказал "Интерфаксу" источник в вузе.

Это Артем Тюрин, Полина Калашник, Софья Давыдова и Денис Левин.

Тюрин подтвердил эти данные "Интерфаксу". "Меня хотели задержать до суда, но из-за заболевания ОРВИ меня отпустили из ОМВД "Тверское" на госпитализацию, взяв обязательство о явке. Остальных отпустили после составления протоколов", - сказал он.

По его словам, его обвинили в организации несогласованного мероприятия (ч.2 статьи 20.2 КоАП), а остальные - в нарушении порядка проведения акции (ч.5 статьи 20.2 КоАП). Тверской суд должен рассмотреть все четыре дела 22 августа.

Жукова арестовали 2 августа как фигуранта по делу о массовых беспорядках, которое возбудили по следам событий 27 июля. Перед арестом у него ночью дома провели обыски, затем его задержали и допрашивали в Следственном комитете. Студенты ВШЭ решили провести у ГУ МВД Москвы на Петровке серию одиночных пикетов в его поддержку. Их задержали 5 августа.

Жуков ведет политический видеоблог. Он выдвигался в Мосгордуму по четвертому избирательному округу как независимый кандидат от "команды Дмитрия Гудкова". Его не зарегистрировали. За него заступилась проректор ВШЭ Валерия Касамара, которая также выдвинулась в Мосгордуму, она была готова за него поручиться. Она также высказалась в защиту задержанных пикетчиков и предложила им юридическую помощь от вуза.

ВШЭ Егор Жуков МВД Мосгордума Валерия Касамара Артем Тюрин

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