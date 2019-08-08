Greenpeace попросила допустить команду Кусто к четвертому выпуску из "китовой тюрьмы"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Greenpeace Россия просит Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) допустить наблюдать за четвертым выпуском в Охотское море косаток и белух из "китовой тюрьмы" ученых команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто или коалиции "Свободу косаткам и белухам".

В организации сообщили, что ее представителей пока не приглашали сопровождать четвертый этап.

"Это хорошо, что нас пригласили, это был прорыв, открыт занавес молчания, висевший над выпуском. Но хорошо бы после этого прорыва пошли в бой профессионалы, которым люди верят - команда Кусто и коалиция "Свободу косаткам и белухам". Их специалисты именно по китообразным", - сказал ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

Он отметил, что экологи настоятельно советуют ВНИРО подключить этих специалистов.

Таргулян вместе с командой Greenpeace стал наблюдателем третьей операции по выпуску в Охотское море животных из "китовой тюрьмы". Она проходила с 1 по 6 августа. Тогда из бухты Средней в Приморье через Хабаровск к Охотскому морю перевезли автомобилями и речным транспортом трех косаток. Операцию провел ВНИРО и отловщики животных. Общественность в лице Greenpeace присутствовала впервые.

По заявлению Таргуляна, команде Greenpeace не удалось полноценно наблюдать за происходящим. По его словам, животных представители Greenpeace увидели лишь дважды - несколько минут в темноте наблюдали одну косатку в Хабаровске и в следующий раз - на мысе Перовского, где их выпустили в океан.

По его словам, было запрещено фотографировать и снимать на видео. "Отловщики, тренеры, инструкторы сильно обижены на всю эту ситуацию и отказывались работать, если Greenpeace будет находиться рядом", - отметил Таргулян.

Он напомнил, что запрет на проведение фото- и видеосъемки был снят после того, как животных формально передали ВНИРО на месте выпуска и началась их перегрузка для возвращения в океан.

Также в Greenpeace связывают эту позицию с тем, что отловщики пытаются сохранить в тайне свои методы транспортировки животных.

"Из разговора с директором одной из компаний-отловщиков ООО "Афалина" Алексеем Решетовом мы узнали, что они создают секретность вокруг операции и не пускают наблюдателей, чтобы никто не мог украсть и повторить технологии погрузки и перевозки косаток. Они уверены, что нынешние события - временные трудности и после них они продолжат свой бизнес".

По словам Таргуляна, отловщики уверены, что запрет на вылов не примут.

Как сообщалось, животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня во время прямой линии с руководством страны. Первая партия состояла из двух косаток и шести белух. Вторым и третьим этапами вывезли еще по три косатки.

В "китовой тюрьме" остаются 81 белуха и две косатки. Оставшихся косаток намерены вывезти в августе.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.