Всех косаток из "китовой тюрьмы" пообещали отпустить в море к 1 сентября

После этого ученые займутся освобождением белух

Косатки в "китовой тюрьме" в Приморье Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Всех косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустят до 1 сентября, содержащихся там же белух - до конца года, сообщил глава Росрыболовства, замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков.

Он отметил, что сроки транспортировки животных будут зависеть от технических возможностей и от погоды.

Ранее 6 августа в Охотское море выпустили еще трех косаток, это третья партия морских млекопитающих, которых выпустили из вольеров в Приморье в естественную среду.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя близ Находки. Эти вольеры затем начали называть "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, отлов животных начали проверять Генпрокуратура и Следственный комитет и выявили многочисленные нарушения. Животных решили реадаптировать к свободной жизни и отпустить в месте отлова.

27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу из двух косаток и шести белух. 16 июля были выпущены еще три косатки. Животных везут на фурах до Хабаровска в специальных контейнерах, а затем по реке везут до моря и там выпускают. На все протяжении этого пути их состояние постоянно контролируют дежурные специалисты.