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Всех косаток из "китовой тюрьмы" пообещали отпустить в море к 1 сентября

После этого ученые займутся освобождением белух

Всех косаток из "китовой тюрьмы" пообещали отпустить в море к 1 сентября
Косатки в "китовой тюрьме" в Приморье
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Всех косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустят до 1 сентября, содержащихся там же белух - до конца года, сообщил глава Росрыболовства, замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков.

Он отметил, что сроки транспортировки животных будут зависеть от технических возможностей и от погоды.

Ранее 6 августа в Охотское море выпустили еще трех косаток, это третья партия морских млекопитающих, которых выпустили из вольеров в Приморье в естественную среду.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя близ Находки. Эти вольеры затем начали называть "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, отлов животных начали проверять Генпрокуратура и Следственный комитет и выявили многочисленные нарушения. Животных решили реадаптировать к свободной жизни и отпустить в месте отлова.

27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу из двух косаток и шести белух. 16 июля были выпущены еще три косатки. Животных везут на фурах до Хабаровска в специальных контейнерах, а затем по реке везут до моря и там выпускают. На все протяжении этого пути их состояние постоянно контролируют дежурные специалисты.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Приморье Росрыболовство Хабаровский край Охотское море Илья Шестаков

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