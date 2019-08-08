Сенаторы подготовят законопроект о местах, где можно митинговать

Они хотят, чтобы закон давал одним право митинговать, а другим - в то же время вести детей в детские сады и школы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сенаторы к сентябрю подготовят законопроект о местах, разрешенных и запрещенных для проведения митингов. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

В поправках будет точно указано, где можно проводить акции, и где их проводить нельзя ни при каких обстоятельствах. Таким образом в комиссии хотят "исключить всякий субъективизм".

Будущий закон обяжет власти регионов и органы местного самоуправления определять специальные места для политических акций, добавил Климов.

Ранее на заседании рабочей группы комиссии по защите госсуверенитета такое предложение выдвинула сенатор Людмила Бокова, соавтор законов о суверенном рунете и о неуважении к власти. Она объяснила, что если в законе все четко разграничить, он не будет нарушать права одних граждан на мирные митинги и права других граждан, "которые в это время ведут своих детей в детские сады, школы, пытаются посетить лечебные учреждения".

Рабочая группа комиссии по защите госсуверенитета была собрана на заседание в экстренном порядке, сенаторов вызвали из отпусков, сообщала со ссылкой на источник "Русская служба Би-Би-Си". На заседании Климов заявил, что сенаторы усмотрели признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму.

Представитель Генпрокуратуры Артур Завалунов на заседании напомнил, что это ведомство с начала года признало нежелательными в России три иностранные НПО, которые "проводят антироссийские пропагандистские кампании, занимаются дискредитацией руководства страны и проводимой им политики, формированием общественного мнения о необходимости смены власти в стране, созданием условий для дестабилизации социально-политической обстановки и эскалации протестных настроений в обществе".