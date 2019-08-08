Поиск

Сенаторы подготовят законопроект о местах, где можно митинговать

Они хотят, чтобы закон давал одним право митинговать, а другим - в то же время вести детей в детские сады и школы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сенаторы к сентябрю подготовят законопроект о местах, разрешенных и запрещенных для проведения митингов. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

В поправках будет точно указано, где можно проводить акции, и где их проводить нельзя ни при каких обстоятельствах. Таким образом в комиссии хотят "исключить всякий субъективизм".

Будущий закон обяжет власти регионов и органы местного самоуправления определять специальные места для политических акций, добавил Климов.

Ранее на заседании рабочей группы комиссии по защите госсуверенитета такое предложение выдвинула сенатор Людмила Бокова, соавтор законов о суверенном рунете и о неуважении к власти. Она объяснила, что если в законе все четко разграничить, он не будет нарушать права одних граждан на мирные митинги и права других граждан, "которые в это время ведут своих детей в детские сады, школы, пытаются посетить лечебные учреждения".

Рабочая группа комиссии по защите госсуверенитета была собрана на заседание в экстренном порядке, сенаторов вызвали из отпусков, сообщала со ссылкой на источник "Русская служба Би-Би-Си". На заседании Климов заявил, что сенаторы усмотрели признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму.

Представитель Генпрокуратуры Артур Завалунов на заседании напомнил, что это ведомство с начала года признало нежелательными в России три иностранные НПО, которые "проводят антироссийские пропагандистские кампании, занимаются дискредитацией руководства страны и проводимой им политики, формированием общественного мнения о необходимости смены власти в стране, созданием условий для дестабилизации социально-политической обстановки и эскалации протестных настроений в обществе".

США Андрей Климов Совет Федерации Мосгордума Людмила Бокова Генпрокуратура

Новости по теме

Новости

В МИД РФ назвали недопустимыми призывы Deutsche Welle к участию в протестах

Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

Минсельхоз не заметил резкого роста цен на хлеб

Минсельхоз не заметил резкого роста цен на хлеб

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Мэрия Северодвинска сообщила о недолгом повышении радиационного фона

Счета ФБК, его сотрудников и штабов Навального заблокировали

Два человека погибли при испытании реактивного двигателя под Архангельском

Два человека погибли при испытании реактивного двигателя под Архангельском

Источник сообщил об инциденте с пострадавшими на военном объекте в Архангельской области

В МИД РФ назвали события в Киргизии внутренним делом этой страны

ФСИН после проверки отстранила несколько сотрудников "Крестов"

ФСИН после проверки отстранила несколько сотрудников "Крестов"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');