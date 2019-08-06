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Приставы устроили рейды и описали имущество у задержанных на акции 27 июля

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - ФССП организовала в отношении задержанных 27 июля участников несогласованной акции в Москве "рейдовые мероприятия". Об этом сообщает телеканал "Москва-24" со ссылкой на замруководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве Евгению Клименко.

По его словам, среди задержанных есть лица, которые являются должниками по исполнительным производствам ведомства. Общая сумма задолженности - порядка 26 млн рублей, сказал Клименко.

По его словам, судебные приставы совершали обход квартир задержанных. Таким образом, они устанавливали их имущественное положение, чтобы описать имущество "в счет погашения задолженности".

К должникам, которых не застали дома во время обхода, судебные приставы примут меры в виде "принудительного привода", отмечает замруководителя службы.

Основную сумму задолженностей составили кредитные обязательства (16 млн рублей). Иные взыскания в пользу физических и юридических лиц - 6 млн рублей, еще около 2 млн рублей - неуплаченные налоги, штрафы и алиментные обязательства - 800 тыс. рублей, ЖКХ - 600 тыс. рублей, уточняет замруководителя управления ФССП по Москве.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. На мероприятии были задержаны свыше тысячи человек.

Москва

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