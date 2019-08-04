Террористические сирийские группировки не намерены сдавать позиции в Идлибе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Главарь действующей в Сирии коалиции террористических группировок "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) Абу Мухаммад аль-Джулани завил, что подконтрольные ему боевики на намерены выходить из Идлибской зоны деэскалации.

"То, что режим не смог получить военным или силовым путем, он никогда не получит мирными средствами или путем переговоров и политических действий. Мы никогда не выйдем из этой зоны", - цитируют СМИ распространенное заявление Джулани.

Он добавил: "Мы никогда не изменим нашу позицию, будь то по требованию наших друзей или врагов".

Он отверг саму идею создания в Идлибе зоны деэскалации.

В четверг сирийские власти согласились на прекращение огня в сирийской провинции Идлиб при выполнении нескольких условий, сообщило агентство SANA со ссылкой на собственный источник.

По словам этого источника, власти Сирии одобрили "прекращение огня в зоне деэскалации Идлиб, начиная с ночи". Сирийские СМИ поясняют, что речь идет о ночи на 2 августа.

Россия поддержала решение правительства Сирии о прекращении огня, сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Как сообщил в субботу руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, два нарушения режима прекращения огня были зафиксированы за сутки в Идлибской зоне деэскалации.

"За прошедшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации зафиксировано два нарушения режима прекращения боевых действий. Боевики открывали огонь по населенным пунктам: Карутия провинции Хама и Суккария провинции Алеппо", - сказал Бакин на брифинге.