Раненых при взрыве под Северодвинском перевели в специализированные клиники

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Некоторых раненых при взрыве на военном полигоне в Архангельской области перевели в специализированные клиники - учреждения "соответствующего реагирования и применения других технологий". Об этом сообщил губернатор региона Игорь Орлов.

По его словам, организацией лечения пострадавших занимаются Минздрав и Минобороны.

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне ВМФ под селом Нёнокса 8 августа. Погибли два человека, еще шесть были ранены. Взрыв произошел на испытаниях жидкостного реактивного двигателя, вредных выбросов в атмосферу не последовало, отметили военные.

Нёнокса находится в 40 км от Северодвинска. После взрыва мэрия города сообщила, что с 11:50 до 12:20 в четверг в городе повышался радиационный фон до 2 микрозивертов в час, а к 14:00 фон вернулся к норме. На участке Двинской губы Белого моря рядом с Нёноксой закрыли навигацию.

Орлов возглавил оперативные штабы в Архангельске и Северодвинске в связи с ЧП на полигоне.

Взрыв мог произойти при испытаниях двигателя для стратегической ракеты для подводных лодок, предположил бывший командующий Северным флотом России адмирал Вячеслав Попов. В интервью "Интерфаксу" он отметил, что не знает, какая это была ракета.

"Ведомости", ссылаясь на источник в оборонной промышленности, сообщила, что взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.

Двинский залив могли закрыть для судоходства из-за попадания в море токсичного ракетного топлива - гептила, предположил источник "Коммерсанта" из военных моряков. По сведениям издания, в таких случаях судоходство закрывают, чтобы предотвратить отравление людей, а через несколько недель гептил растворяется до безопасной концентрации.