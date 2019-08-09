Под Ачинском после попадания молнии снова начали взрываться боеприпасы

Военнослужащий во время очистки территорий Каменки, находящейся в близи от склада воинского арсенала Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - На военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) вновь взрываются снаряды, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, два взрыва произошли из-за попадания молнии.

Как сообщил позднее собеседник агентства, пострадали пять человек, среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. В свою очередь в Ачинской районной больнице уточнили, что травмированы четверо военных, они госпитализированы. Амбулаторно лечится один гражданский.

Между тем, жителей деревни Каменка Ачинского района вывозят из населенного пункта автобусами. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации города Ачинска. Там объяснили, что такое решение принято в связи с ухудшением гидрометеоусловий.

5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинск был введен режим ЧС, который уже отменили.

В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек.