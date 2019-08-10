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Медики сообщили об улучшении состояния пострадавших от взрывов под Каменкой

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Ачинской центральной районной больнице остаются трое из числа пострадавших в результате вчерашнего повторного взрыва в районе деревни Каменка в Красноярском крае, сообщили агентству "Интерфакс" в медучреждении.

Там отметили, что состояние пострадавших за ночь стало лучше.

"Да, состояние улучшилось, им сейчас полегче. Лечение продолжается", - сказал собеседник агентства.

Накануне четвертого из госпитализированных, находившегося в тяжелом состоянии, отправили в краевую больницу в Красноярск.

5 августа на складе воинской части под Каменкой произошел пожар, из-за которого начали взрываться боеприпасы. Один человек погиб, пострадали 13. Из ближайших сел в радиусе 15 км от места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Взрывы прекратились к утру 6 августа.

9 августа взрывы на складе возобновились. Военные заявили, что это случилось из-за удара молнии.

Красноярский край Ачинский район Каменка

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