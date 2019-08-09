Военные подтвердили, что новые взрывы на арсенале под Ачинском начались из-за молнии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Новый подрыв боеприпаса на военном арсенале под Ачинском произошел в результате попадания молнии, сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Там уточнили, что в результате ЧП незначительное ранение получил сотрудник вневедомственной охраны склада - у него порезы стеклом.

В ЦВО сообщили, что система защиты склада от молний была нарушена в результате пожара, который произошел 5 августа. В частности, "выведены из строя молниеотводы хранилищ".

5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинскбыл введен режим ЧС, который уже отменили.

В результате ЧП один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек.

В пятницу, 9 августа, при разминировании территории произошел новый взрыв. По данным медиков, в результате пострадали восемь человек. Принято решение эвакуировать жителей близлежащей деревни Каменка.