Глава Минприроды выступил за увеличение числа лесничеств и лесных инспекторов

Сибирская тайга. Красноярский край Фото: Reuters

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин считает, что контроль за лесами можно усилить благодаря увеличению численности лесных инспекторов.

В ходе встречи с участниками молодежного форума "Машук" в Пятигорске он напомнил, что в СССР было 85 тыс. лесных инспекторов, в сегодняшней России же их более 20 тысяч. Численность инспекторов нужно увеличивать, заключил Кобылкин.

Глава Минприроды отметил, что нужно увеличивать и число лесничеств. Он вновь обратился к опыту Советского Союза, где, по его словам, была правильная система лесничеств: их было заметно больше.

"Пока хозяина в лесу не будет, у нас постоянно будут возникать проблемы с черными лесорубами, поджогами, неконтролируемыми лесами", - подчеркнул Кобылкин.

Касаясь темы продолжающих гореть в стране лесов, он также отметил, что "нужно делать технику, чтобы хотя бы "ногами" эти пожары можно было тушить, а не видеть их из космоса, когда они уже километра два".

По данным Авиалесоохраны на 10 августа, на территории России тушат 219 лесных пожаров на площади 228 тыс. 840 га. За сутки площадь лесных пожаров увеличилась на 31 тыс. га.

В целом же площадь пожаров в России, большинство из которых приходятся на Якутию, Красноярский край и Иркутскую область, составляет более 3 млн га.

"Да, это стоит немалых денег, но это можно сделать (...) чтобы минимизировать лесные пожары. Мы сейчас над этим работаем", - уточнил министр.