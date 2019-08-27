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Минприроды обещало увеличить число лесничих в стране

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минприроды России увеличит количество лесничих в России в целях профилактики возникновения пожаров.

Как напомнил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, в Советском Союзе было 85 тыс. лесничих, на сегодняшний день - 23 тысячи.

"Хозяин в лесу должен появиться", - заявил министр в ходе урока экологии в Югорском государственном университете.

В РоссииГлава Минприроды выступил за увеличение числа лесничеств и лесных инспекторовГлава Минприроды выступил за увеличение числа лесничеств и лесных инспекторовЧитать подробнее

Он также отметил, что пожаров в этом году на 1 млн га меньше, чем в прошлом году, констатировав, что в России "расстояния не позволяют иногда долететь до пожара".

Ранее Кобылкин заявлял, что нужно увеличивать и число лесничеств, а также призывал делать новую технику, чтобы бороться с пожарами.

В России за прошедшие сутки ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 13,8 тыс. гектаров. Наибольшее количество пожаров отмечено в Красноярском крае, где тушат 66 пожаров на землях лесного фонда на площади 19,6 тыс. га.

На труднодоступных землях лесного фонда находились под постоянным наблюдением и контролем 81 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 456,5 тыс. га. Тушение этих пожаров на основании решений региональных комиссий было прекращено.

Лесные пожары в Красноярском крае

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Минприроды Дмитрий Кобылкин

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