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Уровень Амура возле Хабаровска почти на метр превысил неблагоприятную отметку

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Уровень реки Амур в районе Хабаровска, по данным на утро субботы, составил 525 см, превысив неблагоприятную отметку на 75 см, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, на территории Хабаровска отмечены единичные случаи подтопления, паводковые воды зашли на огороды четырех приусадебных участков.

В МЧС отметили, что прогнозировали подтопления в этой зоне и заранее проинформировали об этом население.

На островной части Хабаровска подтоплены около 1 тысячи дачных участков, часть из них заброшенные. Спасатели на лодках следят за обстановкой на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где располагаются в основном дачи и сады. Большинство горожан заранее покинули участки, однако порядка 60 человек до сих пор остаются на дачах.

По прогнозам, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на реке Амур у Хабаровска еще на 15-20 см.

Хабаровск МЧС

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