Уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Уровень реки Амур в районе Хабаровска к утру вторника достиг 458 см, превысив на 8 см отметку неблагоприятного явления.

Такие данные приводит в ежедневной оперативной сводке о гидрологической обстановке в регионе Главное управление МЧС по Хабаровскому краю.

"В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 30-40 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 12-14 августа, по расчетным данным, уровень воды может достичь отметки 600-630 см", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, амурские воды уже начали подтапливать дачные участки жителей города, расположенные на левом берегу реки на островах Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. К вечеру понедельника было подтоплено около 200 дачных участков.

Как сообщалось, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в понедельник поручил правительству региона подготовиться к наихудшему развитию паводковой ситуации на реке Амур, уровень которого в районе Хабаровска в ближайшую неделю может достичь опасных отметок в 6 метров и выше.

С 5 августа режим ЧС распространен на всю территорию края. В Хабаровске развернут первый пункт временного размещения на случай ухудшения ситуации. В городе срочно засыпают проход в затон в районе улицы Пионерская, через который вода из реки может зайти на городские улицы в прибрежной части.