Сергею Фомину предъявили обвинение по "делу 27 июля"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сергею Фомину, задержанному 8 августа, предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках (ч.2 ст.212 УК) по "делу 27 июля". Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, следствие попросило суд его арестовать.

По версии СК, "Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц".

Выявление других участников массовых беспорядков продолжается, отметили в пресс-службе.

СКР объявил Фомина в розыск 5 августа и обвинил его в использовании чужого ребенка, чтобы спастись от задержания. По версии следствия, он взял ребенка на руки и прошел через оцепление.

8 августа в СК сообщили, что разыскиваемого задержали. Источник "Интерфакса" утверждал, что он сам пришел к следователю.

Всего в деле одиннадцать обвиняемых, один остается в розыске. Уже арестованы Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.

В ночь на 31 июля у Фомина и у его родителей прошли обыски, после обысков его возили в СК на допрос и отпустили. Он отрицал, что организовывал действия участников несогласованной акции. По его словам, он в одной ситуации вывел из Брюсова переулка около тысячи человек "от дубинок ОМОНа". "Да, в конце старого Арбата друзья вывели меня из этого шествия, и надели на меня "кенгурятник" со моим годовалым племянником (я смеялся, но согласился) потому что начали за меня беспокоиться", - написал он.

6 августа прокуратура Москвы сообщила о нарушении прав прав годовалого мальчика, которого родители взяли с собой на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 числа. Прокуроры выяснили, что они подвергли заведомо беспомощного ребенка опасности, передав его третьему лицу и допустили эксплуатацию мальчика вопреки его интересам. Поэтому, на основании ч. 1 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса прокурор попросил суд лишить супругов родительских прав. Отец ребенка Дмитрий Проказов объяснил затем, что Фомин - их родственник. По его словам, 27 июля они ходили гулять с ребенком в центр города, в акции участвовать не собирались. С прогулки они возвращались с Фоминым, и Проказов попросил его понести мальчика.