Беглов на дебатах назвал себя беспартийным

Он считает себя единственным хозяйственником среди политиков

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На первых дебатах кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга врио главы региона Александр Беглов назвал себя беспартийным и "единственным хозяйственником среди политиков". Он сказал это после того, как его оппоненты согласились, что пора менять систему управления, выстроенную партией "Единая Россия".

"Я здесь единственный хозяйственник среди политиков, единственный, не принадлежащий ни к одной политической партии. У меня одна партия - наши горожане. Я работаю, чтобы сделать город лучше", - заявил Беглов.

Он напомнил, что есть планы увеличить городской бюджет до 1 трлн рублей.

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова призвала не экономить, а делать выгодные инвестиции, поскольку "расходы формируют доходы".

Выдвиженец "Гражданской платформы" Михаил Амосов заявил, что нужно удвоить финансирование строительства метро. Кандидат от КПРФ, депутат Госдумы и кинорежиссер Владимир Бортко заявил, что при эффективных тратах бюджета наземный электротранспорт может стать бесплатным. Также Бортко поднимал проблему коррупции и неэффективные траты на содержание администрации.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Беглов участвует в них как самовыдвиженец.