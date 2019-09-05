Избирком Петербурга получил жалобу на работодателей, заставляющих сотрудников голосовать

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский городской избирком получил жалобу о принуждении избирателей голосовать не по месту жительства и за определенного кандидата и изучает эти данные. Об этом сообщил председатель комиссии Виктор Миненко.

Жалоба поступила от депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского, он пытался выдвинуться на губернаторские выборы, но его не зарегистрировали. Он просил проверить информацию о том, что руководители двух районных поликлиник заставляют подчиненных голосовать не по месту жительства, а также предоставить в подтверждение "корешок" открепительного удостоверения.

"Если выяснится, что работодатель дает гражданам целевые указания, принуждает, то будут приняты все меры воздействия, включая административные. Будем разбираться до конца", - пообещал Миненко.

Он не исключил, что в жалобах могут быть "фейковые истории". Например, поступала информация о том, что сотрудники детской поликлиники №27 по Суворовскому проспекту якобы массово получили смс-сообщения о заявлениях для голосования по месту нахождения, которые они не писали, но на Суворовском проспекте нет такой поликлиники, отметил чиновник.

По данным избиркома, проголосовать по месту пребывания в пределах города захотели 47 тысяч человек.