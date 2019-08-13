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Архангельским врачам предложили обследование после взрыва на полигоне

Проверки оплатит областное правительство

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Архангельской области медикам, которые работали с пострадавшими при взрыве на полигоне ВМФ под Нёноксой, предложили пройти обследование. Об этом заявили в пресс-службе администрации региона.

Эти люди по желанию могут пройти обследование в федеральном центре, это займет два-три дня, расходы возьмет на себя областное правительство, сказал собеседник "Интерфакса".

Проверка входит в комплекс профилактических мероприятий, которые правительство региона проводит в качестве дополнительных мер контроля, объяснил он.

ИА "Северные новости", не называя источников, сообщило, что в Архангельской областной клинической больнице опечатали все, что было связано с приемом и лечением пострадавших при взрыве. По утверждению издания, медиков не предупредили о необходимых мерах защиты при работе с этими пациентами. "Теперь всех, кто как-то контактировал с пострадавшими, увезли в Москву, на обследование", - сообщили "Северные новости".

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Ранее о проведении плановых мероприятий, предусмотренных для таких ситуаций, заявил глава региона Игорь Орлов.

Губернатор назвал чушью сообщения СМИ об эвакуации жителей поселка, который находится рядом с полигоном. Однако в администрации Северодвинска, который находится в 40 километрах южнее, заявили, что жителям Нёноксы рекомендовали 14 августа покинуть поселок на время работ на полигоне. Об этом чиновников предупредило командование полигоном.

11 августа бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сказал, что эвакуировать население из окрестностей полигона не было необходимости. "Там были "коротыши" - короткоживущие элементы. Период их полураспада исчисляется минутами и часами. И объем был незначительный. Необходимости в эвакуации не было ни по каким признакам", - сказал Онищенко.

Взрыв под Нёноксой произошел 8 августа. Погибли пять сотрудников "Росатома" и два сотрудника Минобороны. В "Росатоме" объяснили, что взрыв произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Архангельская область Нёнокса Минобороны Северодвинск ВМФ

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