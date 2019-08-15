Поиск

Бывший начальник НИИ Минобороны отверг возможность кражи технологий гиперзвукового оружия

Бывший начальник НИИ Минобороны отверг возможность кражи технологий гиперзвукового оружия
Компьютерная демонстрация полета планирующего крылатого боевого блока гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард"
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россия не могла украсть у США технологии гиперзвукового оружия, так как разработала его задолго до американцев, заявил военный эксперт, генерал-майор Владимир Дворкин. Ранее он руководил 4-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны (занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны).

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что российские разработки ракет с планирующим гиперзвуковым боевым блоком и гиперзвуковых крылатых ракет во многом базируются на технологиях, украденных у США.

По словам Дворкина, планирующий гиперзвуковой аппарат был разработан еще в СССР, когда в США таким еще не занимались. Разработки в области планирующего гиперзвукового оружия начали в "НПО машиностроения" в конце 1980-х годов в ответ на предполагаемое развитие в США программы "звездных войн", о которой говорил президент Рональд Рейган.

Россия идет на равных с США с точки зрения разработок и создания образцов вооружений, считает генерал. "А с точки зрения использования других элементов, например, материалов, электроники - здесь мы, конечно, всегда отставали и вынуждены были компенсировать наше отставание другими методами, в частности, увеличивая массу конструкций", - добавил он.

В послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент Владимир Путин заявил о начале серийного производства для РВСН ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком. В Военной академии РВСН сообщали, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для средств ПРО. Сначала боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

Болтон заявил о "кражах" технологий в интервью "Голосу Америки", комментируя инцидент на военном полигоне под Северодвинском 8 августа. Он отметил, что во время испытания "очевидно, что что-то пошло не так". По его оценке, это ЧП свидетельствует о попытке России "осуществить технический прогресс в возможностях доставки ядерного оружия".

Сенатор Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, назвал обвинения советника "голословными". "Контрразведывательный режим в США настолько жесткий, что не только украсть оборонные технологии невозможно, даже легальную политическую разведку вести крайне затруднительно", - сказал он "Интерфаксу". Он добавил, что не слышал о новых американских разработках в сфере гиперзвукового оружия. По словам сенатора, Россия вынуждена непрерывно вести военные разработки и испытания в ответ на агрессивную политику США.

8 августа на морской платформе полигона ВМФ произошел взрыв ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и два представителя Минобороны, еще шестеро пострадали. . Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома". Президент США Дональд Трамп заявил, что под Северодвинском взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую в НАТО называют Skyfall.

Джон Болтон Рональд Рейган Северодвинск Владимир Джабаров ЦНИИ Минобороны Владимир Дворкин Буревестник Авангард

Новости по теме

Новости

55 человек обратились к медикам после аварийной посадки А321 в поле

Аварийная посадка Airbus в кукурузном поле. Обобщение

Аварийная посадка Airbus в кукурузном поле. Обобщение

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Глава Барнаула ушел в отставку

Глава Барнаула ушел в отставку

Минздрав уточнил число пострадавших после жесткой посадки Airbus

Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G

Казус с топом "Яндекса" заставил ряд депутатов поддержать законопроект Горелкина

Больше 250 преподавателей ВШЭ попросили Мосгорсуд освободить Егора Жукова

Что произошло за день: среда, 14 августа

СМИ сообщили о масштабных обысках в Москве по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');