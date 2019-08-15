Бывший начальник НИИ Минобороны отверг возможность кражи технологий гиперзвукового оружия

Компьютерная демонстрация полета планирующего крылатого боевого блока гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россия не могла украсть у США технологии гиперзвукового оружия, так как разработала его задолго до американцев, заявил военный эксперт, генерал-майор Владимир Дворкин. Ранее он руководил 4-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны (занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны).

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что российские разработки ракет с планирующим гиперзвуковым боевым блоком и гиперзвуковых крылатых ракет во многом базируются на технологиях, украденных у США.

По словам Дворкина, планирующий гиперзвуковой аппарат был разработан еще в СССР, когда в США таким еще не занимались. Разработки в области планирующего гиперзвукового оружия начали в "НПО машиностроения" в конце 1980-х годов в ответ на предполагаемое развитие в США программы "звездных войн", о которой говорил президент Рональд Рейган.

Россия идет на равных с США с точки зрения разработок и создания образцов вооружений, считает генерал. "А с точки зрения использования других элементов, например, материалов, электроники - здесь мы, конечно, всегда отставали и вынуждены были компенсировать наше отставание другими методами, в частности, увеличивая массу конструкций", - добавил он.

В послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент Владимир Путин заявил о начале серийного производства для РВСН ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком. В Военной академии РВСН сообщали, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для средств ПРО. Сначала боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

Болтон заявил о "кражах" технологий в интервью "Голосу Америки", комментируя инцидент на военном полигоне под Северодвинском 8 августа. Он отметил, что во время испытания "очевидно, что что-то пошло не так". По его оценке, это ЧП свидетельствует о попытке России "осуществить технический прогресс в возможностях доставки ядерного оружия".

Сенатор Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, назвал обвинения советника "голословными". "Контрразведывательный режим в США настолько жесткий, что не только украсть оборонные технологии невозможно, даже легальную политическую разведку вести крайне затруднительно", - сказал он "Интерфаксу". Он добавил, что не слышал о новых американских разработках в сфере гиперзвукового оружия. По словам сенатора, Россия вынуждена непрерывно вести военные разработки и испытания в ответ на агрессивную политику США.

8 августа на морской платформе полигона ВМФ произошел взрыв ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и два представителя Минобороны, еще шестеро пострадали. . Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома". Президент США Дональд Трамп заявил, что под Северодвинском взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую в НАТО называют Skyfall.