Ликвидировано горение на арсенале в Красноярском крае

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Горение на складах боеприпасов возле красноярской деревни Каменка Ачинского района, произошедшее после взрывов боеприпасов, ликвидировано, сообщил журналистам в воскресенье начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин.

"Горение ликвидировано, сейчас проводятся работы - убеждаются в полной безопасности", - сказал Лисин.

Как сообщалось, новые взрывы на военном складе в Ачинском районе произошли вечером в пятницу. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По последним данным, пострадали 13 человек. В ближайшей деревне Каменка был введен режим ЧС, который через сутки был отменен.

В первый раз пожар и взрывы произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тыс. человек.