Арсенал под Ачинском расформируют до 1 июля 2020 года

До серии взрывов боеприпасов его планировалось закрыть до 2022 года

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Военный склад боеприпасов в селе Каменка Ачинского района Красноярского края, где произошел пожар, будет расформирован до 1 июля 2020 года, сообщил в понедельник командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В соответствии с принятыми решениями, полное расформирование склада центра материального обеспечения Центрального военного округа и вывоз боеприпасов из Ачинского района Красноярского края запланированы до 1 июля 2020 года", - заявил Лапин.

Командующий уточнил, что все пригодные для использования боеприпасы будут вывезены на другие склады. "Непригодные боеприпасы будут утилизированы, а территория склада будет полностью очищена и безопасна", - подчеркнул Лапин.

5 августа Минобороны сообщало, что склад в Ачинском районе планировали закрыть до 2022 года.

"Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года", - заявили в военном ведомстве.

Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе были зафиксированы вечером в пятницу, 9 августа.

По последним данным, во время первой волны взрывов погиб один человек. В результате обеих серий взрывов пострадали 32 человека.