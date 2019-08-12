Поиск

Арсенал под Ачинском расформируют до 1 июля 2020 года

До серии взрывов боеприпасов его планировалось закрыть до 2022 года

Арсенал под Ачинском расформируют до 1 июля 2020 года
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Военный склад боеприпасов в селе Каменка Ачинского района Красноярского края, где произошел пожар, будет расформирован до 1 июля 2020 года, сообщил в понедельник командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В соответствии с принятыми решениями, полное расформирование склада центра материального обеспечения Центрального военного округа и вывоз боеприпасов из Ачинского района Красноярского края запланированы до 1 июля 2020 года", - заявил Лапин.

Командующий уточнил, что все пригодные для использования боеприпасы будут вывезены на другие склады. "Непригодные боеприпасы будут утилизированы, а территория склада будет полностью очищена и безопасна", - подчеркнул Лапин.

5 августа Минобороны сообщало, что склад в Ачинском районе планировали закрыть до 2022 года.

"Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года", - заявили в военном ведомстве.

Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе были зафиксированы вечером в пятницу, 9 августа.

По последним данным, во время первой волны взрывов погиб один человек. В результате обеих серий взрывов пострадали 32 человека.

Красноярский край

Новости по теме

Новости

Фигурант "Болотного дела" арестован за брань со сцены на митинге 10 августа

Врачи сообщили об улучшении состояния искалеченной ингушской девочки

Тело младенца нашли в Подмосковье при сортировке мусора

Тело младенца нашли в Подмосковье при сортировке мусора

Глава ЦИК не нашла оснований для переноса выборов в Мосгордуму

Хищения в Минкультуры

Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест

Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест

Больше 170 нарушений нашли у ритейлера, связанного с владельцем сгоревшей "Зимней вишни"

Больше 170 нарушений нашли у ритейлера, связанного с владельцем сгоревшей "Зимней вишни"

Погибшие при взрыве на полигоне под Архангельском представлены к госнаградам

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

Суд рассмотрит иск о лишении пары москвичей родительских прав 28 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');