Спасавший детей при пожаре в "Холдоми" мальчик посмертно награжден Орденом Мужества

Соответствующий приказ подписал президент РФ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о представлении к госнаграде посмертно 11-летнего Алексея Мартыненко, который пытался спасти девочек из горящей палатки в лагере "Холдоми" 23 июля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Алексей награжден орденом Мужества посмертно", - говорится в сообщении.

Во время пожара мальчик помогал спастись девочкам из горящей палатки, но сам получил смертельные ожоги и умер в больнице.

Алексей Мартыненко учился в 5-м классе лицея №1 Комсомольска-на-Амуре.

На следующий день после трагедии жители Комсомольска-на-Амуре в социальных сетях призвали подписать петицию о представлении подростка к государственной награде.

Пожар в детском палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Полностью сгорело 20 из 26 палаток. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от ожогов.

Директора лагеря Максима Кузнецова, директора организации-владельца лагеря Виталия Бурлакова и сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева арестовали на два месяца. Последнему предъявлено обвинение по статье "Халатность".