Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова

Задержанного на акции 10 августа решили привлечь по "дадинской" статье

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях. Следствие просило его арестовать, сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Котова задержали 10 августа после санкционированного митинга за честные выборы, когда часть демонстрантов устроили несогласованное шествие. В ночь на 13 августа у него дома провели обыск, затем его задержали снова. По версии следствия, он неоднократно умышленно пренебрегал нормами административного законодательства, а на несанкционированной акции 10 августа игнорировал требования полицейских прекратить противоправные действия.

Задержанный вину не признает, как говорила его адвокат Мария Эйсмонт.

Больше 50 общественных деятелей, политиков и деятелей культуры подписали поручительство, в котором просили суд не арестовывать Котова. Среди них со-основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писатель Людмила Улицкая, писатель и журналист Виктор Шендерович.

Первым и единственным осужденным по статье ст. 212.1 УК о неоднократных нарушениях на митингах стал Ильдар Дадин. Суд вынес ему приговор в 2016 году, но год спустя Президиум Верховного суда этот приговор отменил и признал за Дадиным право на реабилитацию. В 2019 году дела по этой статье завели еще на двух человек, которые участвовали в акциях против мусорных полигонов под Коломной и в Шиесе.