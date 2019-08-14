Поиск

Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова

Задержанного на акции 10 августа решили привлечь по "дадинской" статье

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях. Следствие просило его арестовать, сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Котова задержали 10 августа после санкционированного митинга за честные выборы, когда часть демонстрантов устроили несогласованное шествие. В ночь на 13 августа у него дома провели обыск, затем его задержали снова. По версии следствия, он неоднократно умышленно пренебрегал нормами административного законодательства, а на несанкционированной акции 10 августа игнорировал требования полицейских прекратить противоправные действия.

Задержанный вину не признает, как говорила его адвокат Мария Эйсмонт.

Больше 50 общественных деятелей, политиков и деятелей культуры подписали поручительство, в котором просили суд не арестовывать Котова. Среди них со-основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писатель Людмила Улицкая, писатель и журналист Виктор Шендерович.

Первым и единственным осужденным по статье ст. 212.1 УК о неоднократных нарушениях на митингах стал Ильдар Дадин. Суд вынес ему приговор в 2016 году, но год спустя Президиум Верховного суда этот приговор отменил и признал за Дадиным право на реабилитацию. В 2019 году дела по этой статье завели еще на двух человек, которые участвовали в акциях против мусорных полигонов под Коломной и в Шиесе.

Константин Котов Ильдар Дадин СКР

Новости по теме

Новости

В Минобрнауки отметили необязательный характер приказа о контактах с иностранными учеными

Два ракетоносца ТУ-160 перебазированы на аэродром вблизи границы с США

Кремль пообещал разобраться в ситуации с переломом ноги у задержанного москвича

Зюганов заявил о системном кризисе в России

Силовики пришли с обыском в здание НКО "Правовая инициатива"

Шендерович, Улицкая и Явлинский в числе 50 человек поручились за активиста Котова

Шендерович, Улицкая и Явлинский в числе 50 человек поручились за активиста Котова

Более 60% россиян назвали себя православными

Более 60% россиян назвали себя православными

В России вынесли первый приговор по статье о манипулировании рынком

В России вынесли первый приговор по статье о манипулировании рынком

Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки сократилась на 10 тыс. гектаров

Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки сократилась на 10 тыс. гектаров

Число пострадавших при взрывах на арсенале под Ачинском возросло до 40 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');