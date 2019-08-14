Шендерович, Улицкая и Явлинский в числе 50 человек поручились за активиста Котова

Мужчину задержали во время акции, в которую вылился согласованный митинг 10 августа в Москве

Писательница Людмила Улицкая на акции в поддержку независимых кандидатов на проспекте Сахарова Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Около 100 активистов и общественных деятелей пришли в Пресненский суд Москвы на заседание по делу активиста Константина Котова, которому в среду избирают меру пресечения за неоднократное нарушение порядка проведения митинга, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Перед заседанием стало известно, что больше полусотни человек написали поручительство, в котором попросили суд не отправлять Котова под стражу, - в том числе были лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писательница Людмила Улицкая, писатель и журналист Виктор Шендерович.

"Статья, по которой его собираются судить, - заведомо не правовая", - считает публицист. Он сказал "Интерфаксу", что лично не знаком с Котовым, но "слышал о нем только хорошее и однажды стоял с ним в одиночном пикете".

Улицкая также заявила, что не знает активиста лично, но слышала о нем лишь положительное. Она добавила, что пришла в суд, потому что "это безобразие, когда молодых людей, которые не совершали никаких преступлений, так осуждают".

Котов был задержан на несанкционированной акции 10 августа в Москве в порядке статьи 20.2 КоАП РФ. По данному факту СКР возбудил уголовное дело по статье 212.1 УК РФ - о повторном нарушении порядка проведения митинга в течение полугода.

В московском главке СКР заявили, что Котова задержали при попытке скрыться, а его поступки, "направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса РФ".

По словам адвоката задержанного Марии Эйсмонт, Котов вину не признает.

10 августа в Москве прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. После него часть демонстрантов решила пройти от проспекта Академика Сахарова на Старую площадь. По данным МВД, были задержаны 136 участников незаконной акции, "ОВД-Инфо" сообщало о 256 задержанных.