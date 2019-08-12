Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

Ранее сенаторы обнаружили, что США вмешиваются в выборы в Мосгордуму

Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Созвать экстренное заседание предложили представители всех думских фракций.

"Председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Государственной Думы по рассмотрению фактов вмешательства", - сказал спикер.

Глава этого комитета Василий Пискарев уже встретился с Володиным и доложил ему, что подготовил запросы в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор. Он попросил эти ведомства предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России, сообщили в пресс-службе Думы.

8 августа иностранное вмешательство обсуждали в Совете Федерации. Временная комиссия Совфеда по защите суверенитета обнаружила признаки вмешательства США в выборв в Могсордуму. Как рассказал глава комиссии Андрей Климов, это проявилось в недобросовестном освещении событий в Москве "со стороны органов государственной пропаганды ряда иностранных стран", в "неприемлемых действиях" некоторых дипломатов в Москве, в "участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства".

Также сенаторы усмотрели признаки вмешательства в "привлечении к обработке российских граждан иностранных структур, которые специализируются на лоббировании, политическом консалтинге, юридических консультациях, pr- и gr-техеологиях", добавил Климов.

МИД России расценил публикацию посольства США, которое предупредило сограждан о несогласованной акции 3 августа и возможных задержаниях в центре Москвы, как агитацию за участие в этом мероприятие. Ведомство сделало соответствующее представление дипмиссии. В нем говорилось, что Москва расценивает "размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны".

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использование YouTube для рекламирования незаконных массовых мероприятий.