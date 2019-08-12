Поиск

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

Ранее сенаторы обнаружили, что США вмешиваются в выборы в Мосгордуму

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Созвать экстренное заседание предложили представители всех думских фракций.

"Председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Государственной Думы по рассмотрению фактов вмешательства", - сказал спикер.

Глава этого комитета Василий Пискарев уже встретился с Володиным и доложил ему, что подготовил запросы в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор. Он попросил эти ведомства предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России, сообщили в пресс-службе Думы.

8 августа иностранное вмешательство обсуждали в Совете Федерации. Временная комиссия Совфеда по защите суверенитета обнаружила признаки вмешательства США в выборв в Могсордуму. Как рассказал глава комиссии Андрей Климов, это проявилось в недобросовестном освещении событий в Москве "со стороны органов государственной пропаганды ряда иностранных стран", в "неприемлемых действиях" некоторых дипломатов в Москве, в "участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства".

Также сенаторы усмотрели признаки вмешательства в "привлечении к обработке российских граждан иностранных структур, которые специализируются на лоббировании, политическом консалтинге, юридических консультациях, pr- и gr-техеологиях", добавил Климов.

МИД России расценил публикацию посольства США, которое предупредило сограждан о несогласованной акции 3 августа и возможных задержаниях в центре Москвы, как агитацию за участие в этом мероприятие. Ведомство сделало соответствующее представление дипмиссии. В нем говорилось, что Москва расценивает "размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны".

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использование YouTube для рекламирования незаконных массовых мероприятий.

Вячеслав Володин Госдума Совет Думы Совет Федерации Андрей Климов США Мосгордума

Новости по теме

Новости
Хищения в Минкультуры

Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест

Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест

Больше 170 нарушений нашли у ритейлера, связанного с владельцем сгоревшей "Зимней вишни"

Больше 170 нарушений нашли у ритейлера, связанного с владельцем сгоревшей "Зимней вишни"

Погибшие при взрыве на полигоне под Архангельском представлены к госнаградам

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

Суд рассмотрит иск о лишении пары москвичей родительских прав 28 августа

Пять подростков, задержанных после акции 10 августа, провели выходные в спецприемнике

Турист из Екатеринбурга пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры

Турист из Екатеринбурга пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры

Пятерых человек засыпало из-за обрушения грунта при работах в аэропорту Новосибирска

Памфилова назвала несерьезными жалобы на регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Отстраненный от служения игумен Фотий был переведен в Гатчину из-за жалоб прихожан

Отстраненный от служения игумен Фотий был переведен в Гатчину из-за жалоб прихожан
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');