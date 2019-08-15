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Подмосковные фермеры оценят ущерб кукурузе, на которую сел Airbus под Жуковским

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Аварийная посадка самолета компании "Уральские авиалинии" в поле рядом с аэропортом "Жуковский" нанесла ущерб посадкам кукурузы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Глава ведомства Андрей Разин сообщил, что оценить площадь поврежденных посадок пока невозможно, самолет экстренно сел на поле сельскохозяйственного предприятия "РусМолоко".

Можно ли возместить ущерб фермерам, станет известно позднее.

В четверг, 15 августа, самолет "Уральских авиалиний" после вылета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

В результате ЧП никто не погиб. По данным Росавиации, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Госпитализация потребовалась только одной женщине, 22 пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Аварийная посадка А-321 в "Жуковском"

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Жуковский Уральские авиалинии Московская область

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