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После жесткой посадки А321 госпитализировали только одну женщину

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минздрав России уточнил, что после жесткой посадки самолета в Подмосковье госпитализирована одна женщина. Остальным 22 пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

В сообщении отмечается, что потребовалась госпитализация 69-летней женщине. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Врачи оценивают состояние женщины как средней тяжести, ближе к удовлетворительному.

Тем временем в аэропорту Жуковский продолжают дежурить две бригады скорой медицинской помощи.

В четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц, после чего отказали обе силовые установки. Пилоты совершили вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что после аварийной посадки самолета 23 человека доставлены в Раменскую центральную больницу. Среди них были девять детей и беременная женщина. После обследования ее отпустили.

Экипаж самолета А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. Часть пассажиров пересажена на другие рейсы, часть ждет резервного борта, который будет доставлен в течение дня.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Московская область Жуковский Уральские авиалинии

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