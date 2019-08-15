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Первый борт с пассажирами аварийно севшего Airbus вылетел в Симферополь

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Первый рейс, которым отправлена часть пассажиров самолета "Уральских авиалиний", совершившего вынужденную посадку при взлете из Жуковского, вылетел в Симферополь.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта "Жуковский", самолёт вылетел в 16:58 по местному времени.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что на борту находятся семь пассажиров лайнера, который утром совершил аварийную посадку.

Пассажиры будут доставлены в Симферополь тремя рейсами: Жуковский - Симферополь У6-230, Домодедово - Симферополь У6-35, и дополнительный рейс Домодедово - Симферополь У6-9105.

Согласно онлайн табло на сайте "Уральских авиалиний", вылет рейсов из Домодедово запланирован на 18:00 и 20:25.

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, аварийную сел утром 15 августа в на кукурузное поле Жуковского района Московской области. В результате ЧП никто не погиб, к медикам за помощью обратились 74 человека. Из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

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Уральские авиалинии Жуковский Airbus А321 Симферополь

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