Глава СПЧ обещал разобраться с задержанием матери, купившей лекарство для ребенка
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обещает разобраться с очередным задержанием на почте матери, получавшей лекарство для своего ребенка.
"Завтра совет будет решать, что делать с этим делом", - сказал "Интерфаксу" Федотов в четверг.
Он напомнил, что после прошлого случая задержания матери на почте Минздрав обещал пересмотреть правила использования незарегистрированных препаратов, но пока ни о каких изменениях ему не известно.
Вечером в четверг директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила о новом случае задержания матери на почте при получении лекарства для ребенка. По ее данным, уголовное дело в отношении матери уже возбуждено, проведен обыск.
В прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении матери, пытавшейся продать незарегистрированное в России лекарство, которое она покупала своему ребенку. После широкого освещения истории в СМИ дело было закрыто.
16 июля после получения посылки с лекарством задержали мать неизлечимо больного мальчика. Женщину отпустили после того, как учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер позвонила в правительство.
До этого в июле москвичку Екатерину Коннову задержали за покупку для ребенка-инвалида микроклизм с диазепамом. В обоих случаях обошлось без уголовного дела.