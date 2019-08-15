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Глава СПЧ обещал разобраться с задержанием матери, купившей лекарство для ребенка

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обещает разобраться с очередным задержанием на почте матери, получавшей лекарство для своего ребенка.

"Завтра совет будет решать, что делать с этим делом", - сказал "Интерфаксу" Федотов в четверг.

Он напомнил, что после прошлого случая задержания матери на почте Минздрав обещал пересмотреть правила использования незарегистрированных препаратов, но пока ни о каких изменениях ему не известно.

Вечером в четверг директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила о новом случае задержания матери на почте при получении лекарства для ребенка. По ее данным, уголовное дело в отношении матери уже возбуждено, проведен обыск.

В прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении матери, пытавшейся продать незарегистрированное в России лекарство, которое она покупала своему ребенку. После широкого освещения истории в СМИ дело было закрыто.

16 июля после получения посылки с лекарством задержали мать неизлечимо больного мальчика. Женщину отпустили после того, как учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер позвонила в правительство.

До этого в июле москвичку Екатерину Коннову задержали за покупку для ребенка-инвалида микроклизм с диазепамом. В обоих случаях обошлось без уголовного дела.

Москва СПЧ Михаил Федотов

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