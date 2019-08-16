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Аэропорт "Жуковский" ранее жаловался на привлекающие птиц свалки

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Летно-исследовательский институт имени Громова за месяц до жесткой посадки Airbus A321 несколько раз обращался в прокуратуру с жалобами на свалки рядом с аэропортом.

Один из руководителей аэропорта "Жуковский" Евгений Солодилин сообщил, что неоднократно проводились проверки, обращений было несколько, и реакция всегда была. По его словам, правоохранительные органы реагировали на эти жалобы.

Аэродром и ВПП "Жуковского" находятся в собственности у ЛИИ им. Громова, владелец терминалов аэропорта "Рампорт Аэро" арендует их для обслуживания гражданских рейсов.

Солодилин также рассказал, что на данный момент уже предпринимаются дополнительные меры по уборке территории рядом с аэропортом - а именно, дополнительные уборки в тех местах, где раньше были свалки. Действующих свалок вокруг аэропорта нет.

При этом он подчеркнул, что инциденты с птицами происходят периодически и не только в аэропорту "Жуковский", но и во всех аэропортах мира.

Накануне в ЛИИ Громова заявили, что во время вылета лайнера "Уральских авиалиний" орнитологические средства обеспечения полетов работали штатно.

Утром 15 августа самолет А321 после вылета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и аварийно сел в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. Никто не погиб

Накануне в СМИ появились публикации о предполагаемой связи мусорных объектов вблизи аэропорта с птицами, попавшими в двигатели совершившего аварийную посадку самолета.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

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Жуковский Уральские авиалинии ЛИИ им. Громова

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