Росприроднадзор потребовал проверить свалки у аэропорта Симферополя

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Управление Росприроднадзора по Крыму потребовало от администрации региона проверить, есть ли незаконные свалки рядом с международным аэропортом Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Это требование служба связала с инцидентом у подмосковного аэропорта "Жуковский", где Airbus А321 "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел на кукурузное поле после отказа двух двигателей. Запросы Росприроднадзора направлены в региональное Министерство ЖКХ и Министерство экологии и природных ресурсов.

Ведомство напомнило, что вокруг аэропортов устраивать свалки запрещено в радиусе 15 километров от контрольной точки.

Инцидент с самолетом "Уральских авиалиний" произошел утром 15 августа сразу после вылета из аэропорта. Причиной появления стаи чаек на пути лайнера назвали несанкционированную свалку. Власти Подмосковья сначала такую возможность отвергали. Затем министр экологии и природопользования региона подтвердил, что рядом с аэропортом есть станция по сортировке мусора "Экосервис". В Росприроднадзоре заявили, что в двух километрах от аэропорта есть незаконная свалка рядом с садовым товариществом Глушица и что на свалку с 2017 года поступали жалобы.

16 августа в пресс-службе "Домодедово" заявили, что угрожающих самолетам свалок рядом с аэропортом нет. О том, что рядом с "Домодедово" есть свалки в интервью "Российской газете" сказал авиаэксперт, гендиректор МКАА "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко.