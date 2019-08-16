Власти Подмосковья обнаружили стаи птиц у мусорного объекта вблизи Жуковского

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Власти Московской области проверили орнитологическую ситуацию на станции по сортировке мусора "Экосервис". Она располагается рядом с аэропортом Жуковский, где накануне совершил аварийную посадку самолет. Об этом сообщил "Интерфаксу" министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

По его словам, на самом предприятии вчера птиц не было, но они могли испугаться - в то время там работала тяжелая техника. Куракин отметил, что в окрестностях станции стаи птиц "все же были обнаружены".

Он добавил также, что аномального скопления птиц не нашли ни на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов "Сафоново", ни на свалке мусора на берегах озера Глушица.

Ранее в четверг в правительстве Московской области исключили версию, что самолет "Уральских авиалиний" столкнулся именно с птицами с окрестных мусорных свалок. Там заявили, что ближе всего к месту аварийной посадки - в 14 км - расположен закрытый полигон твердых коммунальных отходов "Сафоново". Отмечалось, что он укрыт грунтами и кормовой базы для птиц там нет.

Как сообщалось, в пятницу мусорные объекты вблизи аэропорта Жуковский проверит комиссия из сотрудников подмосковных ведомств и Росприроднадзора.

В четверг в Росприроднадзоре подтвердили наличие несанкционированной свалки в Подмосковье примерно в двух километрах от аэропорта "Жуковский". В ведомстве отметили, что в его департамент по Центральному федеральному округу с мая 2017 года поступали жалобы из-за очаговых свалок в границах водоохранной зоны реки Москва вблизи садового некоммерческого товарищества Глушица в подмосковном Жуковском.

Airbus A321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа на кукурузном поле в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.