Поиск

Власти Подмосковья обнаружили стаи птиц у мусорного объекта вблизи Жуковского

Власти Подмосковья обнаружили стаи птиц у мусорного объекта вблизи Жуковского
Архивное фото
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Власти Московской области проверили орнитологическую ситуацию на станции по сортировке мусора "Экосервис". Она располагается рядом с аэропортом Жуковский, где накануне совершил аварийную посадку самолет. Об этом сообщил "Интерфаксу" министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

По его словам, на самом предприятии вчера птиц не было, но они могли испугаться - в то время там работала тяжелая техника. Куракин отметил, что в окрестностях станции стаи птиц "все же были обнаружены".

Он добавил также, что аномального скопления птиц не нашли ни на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов "Сафоново", ни на свалке мусора на берегах озера Глушица.

Ранее в четверг в правительстве Московской области исключили версию, что самолет "Уральских авиалиний" столкнулся именно с птицами с окрестных мусорных свалок. Там заявили, что ближе всего к месту аварийной посадки - в 14 км - расположен закрытый полигон твердых коммунальных отходов "Сафоново". Отмечалось, что он укрыт грунтами и кормовой базы для птиц там нет.

Как сообщалось, в пятницу мусорные объекты вблизи аэропорта Жуковский проверит комиссия из сотрудников подмосковных ведомств и Росприроднадзора.

В четверг в Росприроднадзоре подтвердили наличие несанкционированной свалки в Подмосковье примерно в двух километрах от аэропорта "Жуковский". В ведомстве отметили, что в его департамент по Центральному федеральному округу с мая 2017 года поступали жалобы из-за очаговых свалок в границах водоохранной зоны реки Москва вблизи садового некоммерческого товарищества Глушица в подмосковном Жуковском.

Airbus A321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа на кукурузном поле в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

7
Московская область Жуковский Уральские авиалинии

Новости по теме

Новости
Аварийная посадка А321 в поле

Второй пилот севшего в поле самолета получил ушибы груди

Москвичку задержали на почте за покупку лекарства для ребенка-эпилептика

Москвичку задержали на почте за покупку лекарства для ребенка-эпилептика

В Москве не согласовали митинг на площади Победы и два шествия в центре 24 августа

В Москве не согласовали митинг на площади Победы и два шествия в центре 24 августа

Причиной стрельбы в парикмахерской в Котельниках стала любовная драма

Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Котельниках

Мэрия Москвы не согласовала пикеты 17 августа на бульварах

Мэрия Москвы не согласовала пикеты 17 августа на бульварах
Аварийная посадка А321 в поле

Подмосковные власти отвергли версию о столкновении А321 с птицами со свалок

Подмосковные власти отвергли версию о столкновении А321 с птицами со свалок
Аварийная посадка А321 в поле

После жесткой посадки А321 госпитализировали только одну женщину

Аварийная посадка А321 в поле

Птицы вывели из строя сразу два двигателя самолета "Уральских авиалиний"

Птицы вывели из строя сразу два двигателя самолета "Уральских авиалиний"
Аварийная посадка А321 в поле

Пятеро детей пострадали при аварийной посадке самолета в поле под Москвой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');