Из-за тайфуна "Кроса" в Приморье размыло 15 дорог

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Дождевой паводок, вызванный тайфуном "Кроса", размыл проезд на 15 участках дорог в Приморье, сообщила администрация Приморского края.

Ранее сообщалось о размытии участков десяти дорог.

"Из-за тайфуна "Кроса" проезда нет на 15 участках дорог в Приморском крае. Там, где это возможно, работает техника. Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в Хасанском районе нет проезда на четырех километрах дороги Хасан-Гвоздево. В Пограничном районе нет проезда к селам Нестеровка, Духовское от дороги Уссурийск-Пограничный, а также к населенному пункту Садовый.

Кроме того, в Октябрьском районе из-за размытия объезда моста нет проезда грузового транспорта к поселку Липовцы. В Ханкайском районе нет проезда к селу Дворянка.

Как сообщалось, тайфун "Кроса" уже принес в Приморье сильные дожди. Паводком отрезаны семь сел на севере и на юге края. Подтоплены придомовые территории, размыты участки дорог.

Режим ЧС муниципального уровня действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном, Октябрьском районах, а также в Уссурийском и Лесозаводском городских округах.