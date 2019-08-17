МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного A321

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) скопировали информацию с бортовых самописцев аварийного Airbus A321, совершившего жесткую посадку в поле в районе аэропорта "Жуковский".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, сейчас с этой информацией ведется работа. Запись переговоров с диспетчерами четкая. .

По словам собеседника агентства, "исходя из записи, авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший в Симферополь, сразу после взлета утром 15 августа вынужден совершить аварийную посадку. В оба его двигателя попали птицы. Пилоты заглушили силовые установки и смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками топлива на кукурузное поле недалеко от деревни Рыбинское. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили.

Накануне стало известно, что президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, остальные члены экипажа награждены орденами мужества.