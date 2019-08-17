Эксперт не увидел смысла отказываться пилотам от полета из-за птиц

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пилот самолета самостоятельно принимает решение о взлете после предупреждения диспетчера о том, что могут помешать птицы, сообщил "Интерфаксу" в субботу летчик-испытатель Магомед Толбоев.

"Обязанность диспетчеров - предупредить пилотов о препятствиях на взлетной полосе, в том числе и в виде птиц. Взлетать сразу или переждать это явление - принимает решение сам пилот", - сказал он, комментируя сообщение источника МАК о том, что авиадиспетчеры предупреждали экипаж аварийного Airbus A321 о пролетах птиц над летным полем.

Толбоев отметил, что предсказать движение птиц невозможно, ведь они "движутся хаотично".

"Поэтому пилоту нет смысла отказываться от полета из-за птиц, - сказал собеседник агентства. - Есть смысл ликвидировать свалки, находящиеся вокруг аэропорта, чтобы избавиться от препятствий на взлете и посадке".

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщил, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета скопировали информацию с бортовых самописцев Airbus A321, совершившего жесткую посадку под Москвой. По его данным, с ней ведется работа. Источник сказал, что "исходя из записи, авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем".

Самолет Airbus A321 компании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом по маршруту Москва - Симферополь, сразу после взлета утром 15 августа был вынужден совершить аварийную посадку. В оба его двигателя попали птицы. Пилоты заглушили силовые установки и смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками топлива на кукурузное поле недалеко от деревни Рыбинское. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили. Самолет восстановлению не подлежит.