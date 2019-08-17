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В Приморье ливни размыли семнадцать дорог

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Вызванный тайфуном "Кроса" дождевой паводок размыл еще две дороги в Приморье, проезда нет на 17 участках дорог, сообщает в субботу пресс-служба администрации Приморского края.

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Ранее утром сообщалось о размытии пятнадцати участков дорог.

Как отметили в пресс-службе, там, где это возможно, продолжает работать техника, восстановление проезда по остальным участкам начнется после спада воды.

По данным администрации края, теперь нет проезда в села Загорное и Краснояровка в Яковлевском районе. А также размыт проезд в село Грушевое в Дальнереченском районе.

Как сообщалось, тайфун "Кроса" уже принес в Приморье сильные дожди. Паводком отрезаны семь сел на севере и на юге края.

Режим ЧС муниципального уровня действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном и Октябрьском районах, а также в Уссурийском и Лесозаводском городских округах.

Приморье Приморский край Кроса

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