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Пять человек получили ранения из-за тайфуна "Кроса" в Японии

Более 700 рейсов отменены

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пять человек получили ранения в результате мощного тайфуна "Кроса", обрушившегося на Японию, сообщает агентство Kyodo.

Пять человек пострадали в префектурах Миэ, Эхимэ, Оита и Миядзаки, а эвакуация на фоне предупреждений о возможных оползнях и наводнениях произошла в Коти и 14 других префектурах Японии.

Всего власти выдали рекомендации по эвакуации для почти 580 тыс. жителей.

По данным метеорологического агентства Японии, тайфун "Кроса", пришедший с юго-запада на побережье Японии, угрожает затоплением и оползнями 280 тыс. жилищ на островах Сикоку и Кюсю.

Общее количество осадков за сутки может превысить 1 тыс. мм. Метеослужба Японии подняла уровень угрозы до четвертого из пяти возможных.

"Учитывая прогнозы рекордных дождей и сильных ветров, мы хотели бы попросить людей в пострадавших районах избегать выхода на улицу, если они могут, и сделать ранние приготовления к эвакуации, если это необходимо, в соответствии с указаниями местных властей", - сказал на пресс-конференции генсек кабинета министров Есихидэ Суга.

Уже отменены более 720 внутренних рейсов. В основном это рейсы, соединяющие столичный аэропорт Ханеда и запад страны.

Представители авиакомпаний заявляют, что число отмененных полетов может расти в зависимости от движения тайфуна, и призывают путешественников проверять последнюю информацию о своих рейсах.

Также нарушено движение поездов , в основном в западной части Японии.

Япония

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