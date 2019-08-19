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Мосгорсуд подтвердил законность арестов еще двух фигурантов "дела 27 июля"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил решения районных судов, которые арестовали Даниила Беглеца и Сергея Фомина по обвинению в участии в массовых беспорядков 27 июля в центре города. На прошлой неделе суд отклонил апелляции на арест еще нескольких фигурантов этого дела, в том числе студента ВШЭ Егора Жукова.

Всего по делу проходят 14 человек, 13 из них арестованы.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На ней было задержано больше тысячи человек. Многим из них назначили административные аресты или штрафы за нарушения порядка проведения уличной акции. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и нападениях на сотрудников полиции и Росгвардии. Арестованные свою вину не признают, а некоторые из них говорят, что 27 июля не было массовых беспорядков.

13 августа председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках. Он высказал мнение, что беспорядков в этот день в Москве не было.

СПЧ Михаил Федотов Генпрокуратура Мосгорсуд Сергей Фомин Даниил Беглец

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