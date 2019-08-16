Матери больных детей обратились к руководству страны с просьбой помочь решить проблему с незарегистрированными лекарствами

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Матери больных детей обратились к руководству страны с просьбой помочь обеспечить детей противоэпилептическими препаратами, незарегистрированными в России.

"Просим вас разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение применения нелегализованных в России противоэпилептических препаратов, которые успешно и законно используют врачи во всем мире", - говорится в заявлении матерей, опубликованном руководителем Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Депздрава Москвы Анной Федермессер в своем Фейсбуке в пятницу.

В нем отмечается, что "когда произошла первая история с ректальным диазепамом, мы, мамы, затаили дыхание, второй случай - встревожились". "Что будет дальше? Ну, не на митинг же нам выходить. Мы не можем, нам детей надо лечить", - говорится в обращении.

"После инцидента с препаратом "Фризиум" в безжалостную ловушку попали и родители, и врачи. Мать просит лекарство для ребенка, врач знает, какой препарат поможет, но не озвучивает название незарегистрированных, но действенных лекарств, ведь у него тоже есть ребенок", - подчёркивают авторы.

Сама Федермессер обращает внимание, что в настоящее время приходится "в ручном режиме решать проблемы, которые при работающей системе должны быть исключением, а не правилом".

Федермессер добавляет, что "есть идея провести консилиумы и получить заключение по всем пациентам (имеющихся в реестре, составляемом центром паллиативной помощи - ИФ) о том, что они нуждаются в этих препаратах", но возникает проблема, как работать с региональными пациентами, до которых тяжело добраться врачам федеральных клиника, а назначать не глядя тоже нельзя, и что делать, если врач не знает этих препаратов.

Минздрав в пятницу заявил, что проанализирует случаи назначения незарегистрированных лекарств врачами. А производители должны самостоятельно обращаться для регистрации в России, сказали в Минздраве.

Между тем директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявляла о том, что за год ни один ребенок не был обеспечен лекарственными препаратами усилиями Минздрава, на каждом этапе процесс тормозится. Также она отмечает, что имеющиеся в России зарегистрированные препараты и их комбинации не имеют такого лекарственного воздействия, как незарегистрированный Фризиум. Зарегистрированные препараты могут иметь у некоторых тяжело больных детей побочные эффекты, так, у одного ребенка открывалось желудочное кровотечение при приеме зарегистрированного препарата. При приеме Фризиума таких побочных эффектов нет.

Как сообщила в четверг Мониава, ещё одну мать задержали на почте при получении препарата для сына, возбудили уголовное дело, дом обыскали, изъяли компьютер.

Месяц назад другую мать также задержали на почте при получении препарата для ребенка. Тогда после широкого общественного резонанса уголовное дело возбуждать не стали.

По данным Мониавы, таможенным службам известно и о других посылках с незарегистрированными препаратами, которые заказали в России.

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович заявил, что обратился к руководству страны, чтобы прекратить практику возбуждения уголовных дел в случае получения родными незарегистрированных лекарств для тяжело больных детей.