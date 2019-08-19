Что произошло за день: понедельник, 19 августа

Первый комментарий Путина в связи с ЧП под Северодвинском, отмена дела о покупке лекарства для страдающего эпилепсией и ответ ДНР на заявление о российских танках в сражении под Иловайском

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин впервые прокомментировал ЧП при испытании секретной ракеты под Северодвинском. На пресс-конференции перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном он подчеркнул, что радиационной угрозы нет, ситуация под контролем. Он также высказался и о протестах в Москве, заявив, что власти не хотят допускать развития событий по сценарию "желтых жилетов".

- В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России. Первое ее заседание пройдет 30 августа. Первый зампред фракции "Единой России" Андрей Исаев среди примеров иностранного вмешательства упомянул призывы к участию в несанкционированных акциях в Москве и поддержку оппозиции, а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об участии сотрудников иностранных посольств в организации протестов и раздаче методичек.

- В ДНР отрицают участие российских танков в сражении под Иловайском в 2014 году. В народной милиции заявили, что в боях была задействована трофейная украинская техника, в частности, танки Т-72. Ранее The Guardian со ссылкой на доклад Forensic Architecture сообщила, что эти танки были на вооружении только у России.

- Транспортная прокуратура отменила уголовное дело против женщины, купившей незарегистрированное лекарство через интернет. Ранее сообщалось, что женщина была задержана при получении на почте препарата для сына, страдающего эпилепсией. Затем она стала свидетелем по делу о провозе через границу психотропных веществ.

- Президент "Транснефти" попросил о праве оперативного контроля над сторонними пунктами сдачи и приема нефти в систему. За счет этого, а также введения единой сертификации лабораторий компания хочет повысить качество проверки нефти. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласился, что в текущей ситуации есть риск повторения форс-мажора с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

- Генпрокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против Гульнары Каримовой. Согласно материалам, старшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова перепродала госпакеты акций "Кувасайцемента" и "Бекабадцемента" в ущерб государству.