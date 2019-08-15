В Петербурге суд снял с выборов 11 кандидатов, зарегистрированных по требованию Горизбиркома

Они подали документы после того, как Горизбирком продлил срок их приема из-за нарушений

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге суды сняли с муниципальных выборов 11 кандидатов от "Яблока" и самовыдвиженцев, а также нескольких кандидатов от ЛДПР. Об этом сообщил глава городского штаба Алексея Навального Александр Шуршев.

Все снятые с выборов кандидаты выдвинулись в депутаты муниципального образования Екатерингофское, добавил он. Суды приняли эти решения по жалобам других кандидатов в муниципальные депутаты, в том числе от единороссов.

Заявители указывают, что эти выдвиженцы подали документы в избирком после установленных сроков, отметил Шуршев. По его словам, эти документы сдавались в соответствии с решением Горизбикрома о продлении срока приема документов.

Отстраненные от выборов кандидаты пожалуются в городской суд Петербурга.

Неделю назад Ленинский районный суд Санкт-Петербурга снял с выборов двух кандидатов в муниципальные выборы, фактически признав незаконным требование Горизбиркома продлить прием документов.

Ранее оппозиционные политики жаловались, что кандидаты в муниципальные депутаты не могут подать документы в избиркомы из-за искусственных очередей, которые образуют группы людей спортивного телосложения. Кроме того, в ряде муниципальных образований избиркомы назначили выборы, но не уведомили об этом городскую комиссию, из-за чего потенциальные кандидаты не смогли заявиться на выборы вовремя. Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия продлила срок приема документов в ряде ИКМО и обязала их работать в режиме "до последнего посетителя". Несколько комиссий пытались оспорить решения в суде, но потерпели неудачу.