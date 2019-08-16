Росгидромет связал повышение радиационного фона в Севевродвинске с облаком инертных газов

Облако быстро рассеялось, считают эксперты

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Северодвинске скачок интенсивности гамма-излучения после взрыва 8 августа на полигоне ВМФ мог быть связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов, считают специалисты Росгидромета. Об этом говорится в материалах учреждения.

"Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака", - говорится в материалах Росгидромета о выявленных случаях изменения радиационной обстановки в России за период с 5 по 16 августа.

13 августа Росгидромет сообщил, что около 12:30 8 августа в Северодвинске системы автоматизированного контроля радиационной обстановки (АСКРО) в шести из восьми пунктов фиксировали скачок радиоактивного излучения до 1,78 мкЗв/ч, доза гамма-излучения превышала фоновые значения в 4-16 раз. К 14:30 радиационный фон нормализовался. В Архангельске такие скачки в тот день не фиксировались.

8 августа о недолгом превышении уровня радиации сообщала администрация Северодвинска. С 11:50 до 12:20 мск радиационный фон повышался до 2 мкЗв/ч при установленной норме 0,6 мкЗв/ч в час, говорилось в пресс-релизе. К 14:00, по словам чиновников, показания датчиков не превышали 0,11 мкЗв/ч. "Гринпис России", ссылаясь на данные областного МЧС, сообщал о скачке радиационного фона в Северодвинске до 2 мкЗв/ч.

15 августа в Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии сообщили, что с 9 по 12 августа 2019 года в атмосфере на севере Норвегии фиксировалось наличие небольшого количества радиоактивного йода. Связать это с инцидентом в Архангельской области там не смогли и отметили, что норвежские станции фиксируют радиоактивный йод 6 - 18 раз в году, и его источник обычно неизвестен.

8 августа Минобороны сообщило, что на полигоне под Нёноксой на испытаниях взорвалась реактивная двигательная установка. "Росатом" уточнил, что взрыв произошел на морской платформе при работах с изотопными источниками питания жидкостной двигательной установки ракеты. При взрыве погибли пять сотрудников "Росатома" и два представителя Минобороны.