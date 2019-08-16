Поиск

Росгидромет связал повышение радиационного фона в Севевродвинске с облаком инертных газов

Облако быстро рассеялось, считают эксперты

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Северодвинске скачок интенсивности гамма-излучения после взрыва 8 августа на полигоне ВМФ мог быть связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов, считают специалисты Росгидромета. Об этом говорится в материалах учреждения.

"Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака", - говорится в материалах Росгидромета о выявленных случаях изменения радиационной обстановки в России за период с 5 по 16 августа.

13 августа Росгидромет сообщил, что около 12:30 8 августа в Северодвинске системы автоматизированного контроля радиационной обстановки (АСКРО) в шести из восьми пунктов фиксировали скачок радиоактивного излучения до 1,78 мкЗв/ч, доза гамма-излучения превышала фоновые значения в 4-16 раз. К 14:30 радиационный фон нормализовался. В Архангельске такие скачки в тот день не фиксировались.

8 августа о недолгом превышении уровня радиации сообщала администрация Северодвинска. С 11:50 до 12:20 мск радиационный фон повышался до 2 мкЗв/ч при установленной норме 0,6 мкЗв/ч в час, говорилось в пресс-релизе. К 14:00, по словам чиновников, показания датчиков не превышали 0,11 мкЗв/ч. "Гринпис России", ссылаясь на данные областного МЧС, сообщал о скачке радиационного фона в Северодвинске до 2 мкЗв/ч.

15 августа в Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии сообщили, что с 9 по 12 августа 2019 года в атмосфере на севере Норвегии фиксировалось наличие небольшого количества радиоактивного йода. Связать это с инцидентом в Архангельской области там не смогли и отметили, что норвежские станции фиксируют радиоактивный йод 6 - 18 раз в году, и его источник обычно неизвестен.

8 августа Минобороны сообщило, что на полигоне под Нёноксой на испытаниях взорвалась реактивная двигательная установка. "Росатом" уточнил, что взрыв произошел на морской платформе при работах с изотопными источниками питания жидкостной двигательной установки ракеты. При взрыве погибли пять сотрудников "Росатома" и два представителя Минобороны.

Архангельская область Ненокса Минобороны Северодвинск ВМФ Росгидромет

Новости по теме

Новости

"Яндекс" отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

"Яндекс" отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд

В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей

Чиновники заявили о сходстве симптомов у жертв массовых отравлений в Ульяновске и Самарской области

В Кремле обратили внимание на перевод Дельпаля под домашний арест перед поездкой Путина во Францию

Минпросвещения пообещало оставить учителям четыре документа для заполнения

Минпросвещения пообещало оставить учителям четыре документа для заполнения
Аварийная посадка А321 в поле

Пилотам аварийного A321 присвоили звания героев России

Пилотам аварийного A321 присвоили звания героев России

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Задержанная при покупке иностранного лекарства мать стала свидетелем по уголовному делу

В связи с массовым отравлением в Ульяновске возбудили уголовное дело

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');