Путину доложили о девушке, получившей удар в живот при задержании в Москве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе инцидента с полицейским, ударившим Дарью Сосновскую на несогласованной акции 10 августа.

"Что касается этой конкретной ситуации, то, естественно, она относится, скорее, к резонансным, и соответствующие доклады (президенту) делались", - сказал Песков во вторник. Он добавил, что в настоящее время не готов ответить на вопрос, доложено ли президенту, кто конкретно ударил девушку, а также известно ли вообще имя полицейского руководству МВД.

Песков усомнился, что президент смотрел видео, на котором полицейский бьет Сосновскую в живот, но выразил уверенность, что глава государства полностью в курсе дела. "Не думаю, что он видел, но, безусловно, информацией он располагает", - сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщалось, в отношении Сосновской был составлен административный протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия его участником (ч. 5 ст. 20.5 КоАП РФ). Свою вину девушка отрицает, однако, если суд установит ее, ей грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 40 часов.

Инцидент на несогласованной "прогулке"

Состоявшийся 10 августа в Москве на проспекте Сахарова согласованный митинг "Вернем себе право на выборы-3" собрал, по официальным данным, 20 тысяч человек, по сведениям организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тысяч. Среди главных требований протестующих были допуск на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел в отношении задержанных активистов на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

По окончании митинга часть протестующих отправилась на "прогулку" по центру Москвы, которую полиция расценила как несанкционированное мероприятие. В ходе неё Сосновская и была задержана. Видеозапись момента задержания девушки попала в интернет и вызвала общественный резонанс. На кадрах видно, как сотрудник полиции в маске и шлеме с опущенным забралом бьет Сосновскую в живот.

Сосновская обратилась в Следственный комитет (СК) с заявлением на сотрудника полиции. Она призвала следователей возбудить дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств (п "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Девушка утверждает, что, кроме удара в живот, полицейские нанесли ей удар по голове, когда пытались посадить в автозак.

В поликлинике, куда Сосновская обратилась 11 августа, ей был поставлен диагноз "ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа". 12 августа ее адвокат Татьяна Молоканова заявила, что девушка снова почувствовала себя плохо и врачи заподозрили у нее сотрясение мозга.

В пресс-службе главка МВД по Москве заявили о проведении служебной проверки.

Таганский суд Москвы вернул в полицию административное дело в отношении Дарьи Сосновской.