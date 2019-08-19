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Суд вернул в полицию дело Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот на акции

Суд обнаружил недостатки при составлении дела

Суд вернул в полицию дело Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот на акции
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы вернул в полицию административное дело задержанной 10 августа Дарьи Сосновской, которую сотрудник полиции ударил в живот при задержании. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дело вернули в отдел МВД по району Таганский из-за недостатков при его составлении, объяснил представитель суда. С чем именно связаны претензии суда, адвокат Сосновской Татьяна Молоканова (сотрудничает с правозащитной организацией "Зона права") не знает.

Суд должен был начать рассмотрение административных материалов на Сосновскую 19 августа в 10:00. Сама она в суд не пришла, по словам адвоката, она плохо себя чувствует.

Сосновской вменяют нарушение установленного порядка проведения уличной акции (ч.5 ст. 20.2 КоАП). Она вину не признает.

После окончания согласованного митинга 10 августа часть протестующих отправилась на "прогулку" в центре Москвы. В полиции эти действия расценили как несогласованную акцию и начали задерживать гуляющих. Видеозапись задержания Сосновской, на которой видно, как ее тащат сотрудники полиции и один полицейский бьет ее в живот и по голове, вызвала широкий резонанс. Впоследствии врачи заподозрили у нее сотрясение мозга.

12 августа Сосновская потребовала, чтобы Следственный комитет возбудил против ударившего ее полицейского уголовное дело. В заявлении она указала, что сделала замечание полицейским из-за жесткого задержания инвалида, а затем сама была задержана. При этом с нее на землю упали очки, ей заломили руки, а позже один и полицейских ударил ее. Она также указала, что ее ударили по голове при попытке посадить в автозак. В полиции начали служебную проверку в связи с этой информацией.

10 августа в Москве прошел митинг за честные выборы и в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, в нем участвовало около 20 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - около 50 тысяч - 60 тысяч человек.

Дарья Сосновская Таганский суд МВД

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