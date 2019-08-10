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Военные завершили ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Группировка Минобороны России завершила выполнение задач по ликвидации последствий паводков в Тулунском районе Иркутской области, сообщили в субботу в военном ведомстве.

Как рассказали в министерстве, всего за время работы военнослужащие очистили от завалов 100 га территории в Тулуне, разобрали более 70 разрушенных паводком домов, которые не пригодны для жизни.

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Кроме того, военные железнодорожники восстановили участки береговой защитной дамбы на реке Ия города Тулуна.

В Минобороны сообщили, что воинские подразделения, входившие в состав группировки Центрального военного округа (ЦВО) по оказанию помощи в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе, в ближайшее время вернутся в пункты постоянной дислокации.

В ведомстве напомнили, что первые отряды военнослужащих ЦВО прибыли для ликвидации последствий паводка в Иркутскую область в начале июля. Группировка насчитывала около одной тысячи человек, а также порядка 120 единиц военной и специальной техники.

Как напомнили в Минобороны, военные медики проводили вакцинацию, а также оказывали первую помощь населению, пекари готовили хлеб, раздавали питьевую воду местным жителям, авиация доставляла гуманитарную помощь в отрезанные водой поселки. Одновременно военные химики проводили дезинфекцию социальных объектов, а железнодорожники восстанавливали дамбу и разбирали завалы, отметили в ведомстве.

Летом этого года Иркутская область столкнулась с двумя волнами паводков. Первая, оказавшаяся более разрушительной, началась в конце июня: погибли 25 человек и еще шесть с тех пор числятся пропавшими без вести. Тогда оказались подтоплены 109 населенных пунктов и 10 тысяч жилых домов, из которых порядка 3,5 тысячи восстановлению уже не подлежат. Вторая волна паводков началась 27 июля и затронула 58 населенных пунктов.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Тулун Минобороны РФ

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