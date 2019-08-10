Военные завершили ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Группировка Минобороны России завершила выполнение задач по ликвидации последствий паводков в Тулунском районе Иркутской области, сообщили в субботу в военном ведомстве.

Как рассказали в министерстве, всего за время работы военнослужащие очистили от завалов 100 га территории в Тулуне, разобрали более 70 разрушенных паводком домов, которые не пригодны для жизни.

Кроме того, военные железнодорожники восстановили участки береговой защитной дамбы на реке Ия города Тулуна.

В Минобороны сообщили, что воинские подразделения, входившие в состав группировки Центрального военного округа (ЦВО) по оказанию помощи в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе, в ближайшее время вернутся в пункты постоянной дислокации.

В ведомстве напомнили, что первые отряды военнослужащих ЦВО прибыли для ликвидации последствий паводка в Иркутскую область в начале июля. Группировка насчитывала около одной тысячи человек, а также порядка 120 единиц военной и специальной техники.

Как напомнили в Минобороны, военные медики проводили вакцинацию, а также оказывали первую помощь населению, пекари готовили хлеб, раздавали питьевую воду местным жителям, авиация доставляла гуманитарную помощь в отрезанные водой поселки. Одновременно военные химики проводили дезинфекцию социальных объектов, а железнодорожники восстанавливали дамбу и разбирали завалы, отметили в ведомстве.

Летом этого года Иркутская область столкнулась с двумя волнами паводков. Первая, оказавшаяся более разрушительной, началась в конце июня: погибли 25 человек и еще шесть с тех пор числятся пропавшими без вести. Тогда оказались подтоплены 109 населенных пунктов и 10 тысяч жилых домов, из которых порядка 3,5 тысячи восстановлению уже не подлежат. Вторая волна паводков началась 27 июля и затронула 58 населенных пунктов.