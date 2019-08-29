Минздрав оценил потребность детей в незарегистрированном "Фризиуме"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - От двух до трех тысяч детей в России, которые страдают эпилепсией, нуждаются в препарате "Фризиум", сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова .

Выступая на пресс-конференции в Москве она заверила, что ведомство делает все возможное, чтобы не пострадали дети и их мамы.

По словам Скворцовой, анализ, проведенный совместно с руководителями Антиэпилептической лиги, показал, что "Фризиум" действительно имеет преимущества перед другими лекарствами.

Препарат в очередной раз оказался в центре внимания 15 августа, когда женщину задержали на почте при получении этого лекарства. Она заказала его за рубежом для сына. В отношении нее было заведено уголовное дело, однако после разгоревшегося скандала транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины.

Ранее директор Благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава заявляла, что за год ни один ребенок не был обеспечен лекарственными препаратами усилиями Минздрава, на каждом этапе, по ее словам, процесс тормозится.

Она отмечала, что имеющиеся в России зарегистрированные препараты и их комбинации не имеют такого лекарственного воздействия, как незарегистрированный "Фризиум", а наоборот могут давать побочные эффекты.

21 августа в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой журналистам сообщили, что правительство РФ закупит 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей, препараты планируется ввезти в конце октября.