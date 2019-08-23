Арестованный в РФ за шпионаж американец обвинил охрану СИЗО в причинении ему травмы

Он также заявил отвод прокурору, которая участвует в его деле

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Обвиняемый в РФ в шпионаже американец Пол Уилан заявил, что прокуратура в рамках его дела проявляет необъективность и поддерживает обвинительный уклон следствия, а также не реагирует на то, что охранники СИЗО нанесли ему травму.

"ФСБ нарушает мои права, прокуратура это знает. ФСБ продолжает ко мне так же относиться, прокуратура это тоже знает. В прокуратуре также знают, что я получил травму от охранников в СИЗО. Они в курсе всего, но ничего не предпринимают", - сказал Уилан в Лефортовском суде Москвы, где в пятницу решается вопрос о продлении его ареста.

Уилан отметил, что прокурор не может участвовать в заседании, и заявил ему отвод. В свою очередь прокурор сказала в суде, что требования Уилана не подпадают в перечень оснований для вывода ее из судебного заседания.

Арестованный пожаловался, что испытывает сильную боль из-за травмы, которую ему нанесли сотрудники СИЗО, но добавил, что проходит лечение в связи с состоянием здоровья и получает лекарства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что у них нет информации о получении Уиланом какой-либо травмы. "До сегодняшнего дня с Уиланом было все в порядке, о нанесенной ему травме впервые слышу", - сказал собеседник агентства, отметив, что безопасность обвиняемого в СИЗО полностью обеспечена.

Также американец заявил в суде, что не может участвовать в процессе, так как его уведомили о судебном заседании только накануне. Кроме того, он пожаловался, что последний раз ел вчера в 19:00. По его словам, сегодня он не смог позавтракать, так как утром ему брали кровь, а после этого повезли в суд. "Это нечеловеческое обращение, вот такой мы получаем судебный процесс. Даже у ведьм в Салеме было больше возможностей по отстаиванию своих прав", - выразил Уилан свое отношении к судебному разбирательству.

Уилана, у которого есть гражданства США, Великобритании, Ирландии и Канады, задержали в Москве 28 декабря 2018 года и арестовали по обвинению в шпионаже. Правоохранительные органы сообщали, что его задержали с поличным - при получении флэшки с данными, составляющими гостайну. Защита американца утверждает, что он не знал, что находится на флэшке, и думал, что там записи его предыдущих путешествий в Россию. Иностранец вину не признает.