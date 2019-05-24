Арестованный за шпионаж Пол Уилан обвинил следователя в оскорблении

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Обвиняемый в России в шпионаже Пол Уилан заявил в пятницу в суде, что следователь нарушает его права.

"Я возражаю против следователя, который унижает меня, угрожает моей безопасности и нарушает мои права", - сказал Уилан, отвечая на вопрос судьи, есть ли у обвиняемого отводы.

Уилан уточнил, что следователь, по его мнению, "ведет себя непрофессионально, а также оскорбляет его достоинство". При этом он не пояснил, о каких именно нарушениях и угрозах идёт речь.

После заявления Уилана судья разъяснил, что тот может заявить отвод только присутствующим участникам процесса. Отводов от обвиняемого не последовало.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора о проведении закрытого заседания в связи с тем, что материалы дела содержат гриф "секретно", и удалил всех слушателей из зала. Наблюдать за судебным процессом в суд пришли представители посольств США, Ирландии и Великобритании.

Следствие просит продлить срок ареста Уилана до 29 августа.

В свою очередь брат Уилана Дэвид ранее заявил "Интерфаксу", что скептически относится к возможности принятия российским судом решения о смягчении меры пресечения. "К сожалению, нет оснований полагать, что отсутствие доказательств освободит Пола", - сказал он.

Задержание за шпионаж

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Иностранцу предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), ему грозит до 20 лет заключения.

По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, как утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката, Уилан не признает вину и считает свое уголовное преследование ошибкой.