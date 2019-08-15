Поиск

Арестованного по обвинению в шпионаже американца Уилана осмотрели гражданские врачи

Они считают, что операция ему пока не показана, сказал его адвокат

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - К гражданину США Полу Уилану, который находится в СИЗО "Лефортово" по обвинению в шпионаже, допустили гражданских врачей от российского Минздрава и переводчика. Об этом "Интерфаксу" рассказал адвокат американца Владимир Жеребенков.

По его словам, Уилан жаловался на обострение грыжи и травмы левого плеча. Врачи его осмотрели и решили, что в ближайший месяц-полтора операция ему не требуется. Дальнейшие выводы они будут готовы сделать после следующего осмотра. Также они рекомендовали ему запросить свои медицинские документы через консульский отдел, что он и сделал.

Уилан говорил, что из-за обострения травмы плеча ему больно поднимать руку. Обострение грыжи у него произошло, когда он поднимался по лестнице на прогулочный дворик СИЗО.

1 июля посольство США в Москве сообщило, что Уилану в СИЗО стало хуже, но к нему отказались пригласить стороннего врача. Во ФСИН ухудшение состояние арестованного отрицали и говорили, что его осматривал штатный врач изолятора.

Адвокат добавил, что расследование дела завершится в сентябре.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. С тех пор он находится под стражей. Его обвиняют в шпионаже. Его задержали с поличным, при получении флэшки с данными, составляющими гостайну. Защита Уилана утверждает, что он не знал, что на носителе информации и думал, что там записи его предыдущих путешествий в Россию. Вину он не признает.

После задержания Уилана выяснилось, что у него есть гражданство Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Пол Уилан Лефортово США Минздрав Владимир Жеребенков

Новости по теме

Новости

Мужчина с ружьем, запершийся в парикмахерской в Котельниках, потребовал коньяк

Следователи займутся свалками рядом с аэропортом "Жуковский"

Следователи займутся свалками рядом с аэропортом "Жуковский"
Аварийная посадка А321 в поле

Число пострадавших при аварийной посадке Airbus выросло до 74 человек

Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Котельниках

Международные резервы РФ с 2 по 9 августа выросли на $10,3 млрд

Аварийная посадка А321 в поле

Севший на подмосковное поле самолет не будут восстанавливать

Севший на подмосковное поле самолет не будут восстанавливать
Дело Baring Vostok

Фигуранта "дела Калви" Филиппа Дельпаля перевели под домашний арест

Фигуранта "дела Калви" Филиппа Дельпаля перевели под домашний арест

Во время ЧП с Airbus в "Жуковском" системы орнитологической защиты работали штатно

Аварийная посадка А321 в поле

55 человек обратились к медикам после аварийной посадки А321 в поле

Аварийная посадка А321 в поле

Аварийная посадка Airbus в кукурузном поле. Обобщение

Аварийная посадка Airbus в кукурузном поле. Обобщение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');