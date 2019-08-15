Арестованного по обвинению в шпионаже американца Уилана осмотрели гражданские врачи

Они считают, что операция ему пока не показана, сказал его адвокат

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - К гражданину США Полу Уилану, который находится в СИЗО "Лефортово" по обвинению в шпионаже, допустили гражданских врачей от российского Минздрава и переводчика. Об этом "Интерфаксу" рассказал адвокат американца Владимир Жеребенков.

По его словам, Уилан жаловался на обострение грыжи и травмы левого плеча. Врачи его осмотрели и решили, что в ближайший месяц-полтора операция ему не требуется. Дальнейшие выводы они будут готовы сделать после следующего осмотра. Также они рекомендовали ему запросить свои медицинские документы через консульский отдел, что он и сделал.

Уилан говорил, что из-за обострения травмы плеча ему больно поднимать руку. Обострение грыжи у него произошло, когда он поднимался по лестнице на прогулочный дворик СИЗО.

1 июля посольство США в Москве сообщило, что Уилану в СИЗО стало хуже, но к нему отказались пригласить стороннего врача. Во ФСИН ухудшение состояние арестованного отрицали и говорили, что его осматривал штатный врач изолятора.

Адвокат добавил, что расследование дела завершится в сентябре.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. С тех пор он находится под стражей. Его обвиняют в шпионаже. Его задержали с поличным, при получении флэшки с данными, составляющими гостайну. Защита Уилана утверждает, что он не знал, что на носителе информации и думал, что там записи его предыдущих путешествий в Россию. Вину он не признает.

После задержания Уилана выяснилось, что у него есть гражданство Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.